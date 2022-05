Russland stoppt Gas-Lieferungen an Finnland

Nachrichtenarchiv - 21.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Helsinki: Russland hat seine Gaslieferungen an Finnland wie angekündigt gestoppt. Der staatliche finnische Energiekonzern Gasum sieht aber keine Versorgungsprobleme und erklärte, Gas werde nun aus anderen Quellen über die Pipeline bezogen, die Finnland und Estland miteinander verbindet. Der Gas-Lieferstopp erfolgt wenige Tage nach der Bewerbung Finnlands um einen Nato-Beitritt. Offiziell heiß es bei Gazprom, Rechnungen seien nicht fristgemäß bezahlt worden. Der finnische Energiekonzern Gasum hatte sich geweigert, in Rubel zu zahlen. Das verlangt die Regierung in Moskau, um die durch internationale Sanktionen geschwächte russische Währung zu stützen.

21.05.2022 08:00 Uhr