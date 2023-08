Russland startet erste Mondmission seit fast 50 Jahren

Moskau: Russland hat mit dem Start seiner Raumsonde "Luna-25" erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Mondmission gestartet. Die Sonde zur Erforschung des Mondes soll noch in diesem Monat an dessen Südpol landen und unter anderem nach Wasser suchen. Um kurz nach 1 Uhr in der Nacht hob die Trägerrakete vom neuen Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amurregion ab. Die Reisezeit zum Erdtrabanten in rund 384.000 Kilometer Entfernung beträgt nun viereinhalb Tage. Mehrmals war der Start in den vergangenen Jahren an technischen Problemen gescheitert.

