Russland sieht Unterstützung des Westens für Ukraine schwinden

Russland kritisiert Treffen von EU-Staats- und Regierungschefs in London: Kreml-Sprecher Peskow erklärte, die am Wochenende gemachten Zusagen weiterer Finanzhilfen an die Ukraine würden nur den Krieg verlängern - das sei kein Beitrag für eine friedliche Lösung. Weiter sagte Peskow, der Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zeige, dass die Einigkeit des Westens brüchig werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2025 12:15 Uhr