Russland sieht sich weiter als zuverlässiger Gas-Lieferant

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland sieht sich weiter als sicherer Gas-Lieferant für Europa - ungeachtet des seit heute verringerten Transfers von Erdgas durch die Ukraine. Kreml-Sprecher Peskow sagte, Russland habe seine vertraglichen Verpflichtungen immer zuverlässig erfüllt und habe vor, das auch weiter zu tun. Er liess allerdings offen, ob Russland nun alternative Transitrouten erwägt, um die wegfallende Menge zu kompensieren. Die Ströme russischen Gases durch Pipelines in der Ukraine sind heute um ein Viertel zurückgegangen. Die Regierung in Kiew stoppte den Transit über eine Route, die nach Darstellung der Ukraine wegen des russischen Militäreinsatzes beschädigt und außerdem auch noch von russischen Truppen angezapft wurde. Die Bundesnetzagentur sieht die Gasversorgung in Deutschland aktuell nicht gefährdet. Die fehlende Gasmenge kann nach ihren Angaben derzeit durch Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden ausgeglichen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 16:00 Uhr