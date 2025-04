Russland sieht Fortschritte bei Ukraine-Verhandlungen

Moskau: Die russische Führung sieht Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine. Präsidialamtssprecher Peskow verwies darauf, dass Russland etwa zugestimmt hatte, vorübergehend Angriffe auf ukrainische Energieanlagen auszusetzen. Jedoch seien die Beratungen mit den USA kompliziert, sagte er vor Pressevertretern. Sein Land strebe eine Lösung des Konflikts an, müsse aber eigene Interessen wahren. Der Außenminister der USA, Rubio, hatte zuvor damit gedroht, dass die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen in den Verhandlungen beenden könnten. Wenn es nicht innerhalb weniger Tage klare Anzeichen für eine Einigung gebe, würde man sich möglicherweise daraus zurückziehen, erklärte Rubio bei einem Besuch in Paris. Die USA hätten noch andere Prioritäten, um die sie sich kümmern müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 17:00 Uhr