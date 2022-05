Russland sieht Bedrohung in geplantem Nato-Beitritt Finnlands

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat wegen der finnischen Pläne für einen NATO-Beitritt eindringlich vor den Folgen gewarnt. Kreml-Sprecher Peskow sagte, ein solcher Schritt wäre eine Bedrohung für Russland und nicht förderlich für die Stabilität und Sicherheit in Europa. Russlands Reaktion wird nach seinen Worten davon abhängen, welche konkreten Schritte das Militärbündnis unternimmt, um seine Infrastruktur näher an die russische Grenze zu rücken. Finnland hat eine 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Der finnische Staatspräsident Niinistö und Ministerpräsidentin Marin hatten sich zuvor für einen unverzüglichen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Ein Gesuch zum Beitritt gilt damit als praktisch sicher. Nato-Generalsekretär Stoltenberg reagierte erfreut auf den finnischen Wunsch zur Aufnahme in das Militärbündnis. Man werde Finnland in der NATO herzlich willkommen heißen, sagte er und versprach einen reibungslosen und schnellen Beitrittsprozess.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 15:00 Uhr