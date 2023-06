Russland setzt Wahlen in besetzten ukrainischen Gebieten an

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Geburten in Bayern ist rückläufig

Fürth: In Bayern sind 2022 weniger Kinder geboren worden als im Jahr davor. Laut dem Statistischen Landesamt in Fürth kamen im Freistaat fast 125.000 Babys zur Welt - das entspricht einem Rückgang um sieben Prozent. Am stärksten sank die Geburtenzahl in Mittelfranken, am schwächsten in Oberbayern. Die Statistik zeigt auch, dass weiter weniger Menschen in Bayern geboren werden als sterben. Denn die Zahl der Todesfälle lag vergangenes Jahr bei über 152.400. Nach Auskunft der Statistiker waren das drei Prozent mehr als vorletztes Jahr.

