Russland setzt Truppenaufmarsch an der Ukraine laut NATO fort

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt mit Regen, später Sturmwarnung

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts stark bewölkt und gebietsweise Regen bei Höchstwerten von 5 bis 12 Grad. Zunehmend starker bis stürmisch auffrischender Wind. Der Wetterdienst warnt ab der Nacht vor orkanartigen Böen in höheren Lagen und generell in nördlichen Franken. Dort und in der Oberpfalz teils auch länger anhaltender Regen bei Tiefstwerten um 7 Grad. Morgen Sonne, Wolken, einzelne Schauer und schwerer Sturm. Am Freitag südlich der Donau freundlich, am Samstag wechselhaft und weiterhin windig.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.02.2022 11:45 Uhr