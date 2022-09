Russland setzt Scheinreferenden in besetzten Gebieten fort

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Trotz aller internationalen Proteste hat in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine der zweite Tag der sogenannten Referenden begonnen. Moskauer Staatsmedien zeigten erneut Bilder von Bürgern an Wahlurnen, die über den Beitritt zur russischen Föderation entscheiden sollen. Die allgemein als völkerrechtswidrig eingestuften Abstimmungen in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk sowie in Saporischschja und Cherson im Süden sollen noch bis Dienstag dauern. Die US-Regierung hat Russland für den Fall einer Annexion der besetzten Gebiete mit weiteren Wirtschaftssanktionen gedroht. Man werde schnell zusätzliche und harte Strafen verhängen, hieß es in einer Mitteilung von US-Präsident Biden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 12:45 Uhr