Russland setzt in der Ukraine erstmals neue Hyperschallrakete ein

Lambrecht will Ausstattung der Bundeswehr zügig verbessern

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat zügige Verbesserungen bei der Ausstattung der Bundeswehr in Aussicht gestellt. Es sei nur noch eine Frage von Wochen, bis die bei der Truppe ankämen, so die SPD-Politikerin in der "Süddeutschen Zeitung". Mit der Mangelverwaltung sei Schluss. Als Reaktion auf den russischen Angriff der Ukraine will die Bundesregierung der Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Ein militärisches Eingreifen der Nato in der Ukraine schloss Lambrecht kategorisch aus. Die Nato werde nicht zur Kriegspartei - dabei bleibe es. Man müsse verhindern, dass aus diesem furchtbaren Krieg ein Flächenbrand werde. Lambrecht sieht außerdem kaum mehr Möglichkeiten, weitere Waffen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.03.2022 10:45 Uhr