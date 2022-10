Russland setzt Getreidedeal mit Ukraine aus

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat nach den Drohnenangriffen auf der Krim das Abkommen zum Transport von ukrainischem Getreide aus den Häfen im Schwarzen Meer ausgesetzt. Grund sind laut Verteidigungsministerium in Moskau die - wörtlich - "Terroranschläge" auf die Schwarzmeerflotte in Sewastopol. Das Ministerium warf der britischen Marine vor, die Anleitungen zum Beschuss der Halbinsel Krim mit Drohnen gegeben zu haben. Großbritannien wies die Vorwürfe zurück. Russland drohte schon seit Wochen mit einem möglichen Stopp des Getreidedeals, durch den seit Sommer wieder ukrainische Lebensmittel auf den Weltmarkt kommen. Im Juli hatte Russland unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei den Getreideausfuhren zugestimmt. Das Abkommen sollte frühestens in drei Wochen auslaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 20:00 Uhr