Russland setzt Getreideabkommen mit Ukraine aus

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland setzt das von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Abkommen mit der Ukraine zum Export von Getreide aus. Das berichtet die russische Agentur Tass unter Verweis auf das Verteidigungsministerium in Moskau. In dem Bericht wird zur Begründung auf den Beschuss russischer Schiffe im Schwarzen Meer verwiesen. Im Juli hatten sich Russland und die Ukraine unter Vermittlung der Türkei und der UN auf die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreidelieferungen geeinigt. Das Abkommen war zunächst auf eine Dauer von 120 Tagen begrenzt - mit Option auf Verlängerung. Großbritannien hat unterdessen Vorwürfe Russlands zurückgewiesen, an den Angriffen auf die Nord-Stream-Erdgaspipelines und die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim beteiligt zu sein. Das britische Verteidigungsministerium schrieb auf Twitter, um vom desaströsen Versagen bei der illegalen Invasion der Ukraine abzulenken, bediene sich das russische Verteidigungsministerium Falschbehauptungen epischen Ausmaßes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 19:00 Uhr