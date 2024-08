Russland setzt Evakuierungen wegen ukrainischer Offensive fort

Moskau: Angesichts des Vormarsches ukrainischer Streitkräfte in der russischen Grenzregion Kursk haben die dortigen Behörden weitere Evakuierungen angeordnet. Der Gouverneur des Bezirks Gluschkow teilte über den Onlinedienst Telegram mit, Polizei und andere staatliche Stellen würden die Aktion koordinieren. In dem Gebiet, das direkt an die Ukraine grenzt, leben rund 20.000 Menschen. Die Ukraine erklärte, ihre Armee sei seit Tagesbeginn erneut um ein bis zwei Kilometer in die Region Kursk vorgedrungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 13:00 Uhr