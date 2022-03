Russland setzt Angriffe auf ukrainische Städte fort

Innenminister Herrmann lobt freiwilliges Engagement für ukrainische Flüchtlinge

München: Bayerns Innenminister Herrmann ist zuersichtlich, was die Bewältigung des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine angeht. "Wir kriegen das hin und ich kann nur sagen, wir müssen das auch hinkriegen", so Herrmann wörtlich gestern Abend in der BR-Fernsehsendung "Jetzt red i". Dabei lobte der Innenminister vor allem das große ehrenamtliche Engagement bei der Aufnahme von Schutzsuchenden. Derzeit seien 32.000 Menschen aus der Ukraine in kommunalen Unterkünften untergebracht - genauso viele etwa bei Privatpersonen. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Grötsch zeigte sich zufrieden. Was der Staat bisher in die Wege geleitet habe, laufe richtig gut. Man habe aus der Flüchtlingskrise der Jahre 2015/2016 gelernt. Der Dachauer Landrat Löwl mahnte hingegen eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2022 07:00 Uhr