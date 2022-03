Russland setzt Angriffe auf ukrainische Städte fort

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die russische Armee hat ihren Beschuss ukrainischer Städte am Vormittag fortgesetzt und rückt offenbar langsam auf die Hauptstadt Kiew vor. Mehrere Städte sind heftig umkämpft, darunter die Hafenstadt Mariupol im Süden und Charkiw im Osten des Landes. In der zweitgrößten ukrainischen Stadt soll es seit gestern 34 tote Zivilisten gegeben haben, melden Rettungskräfte. Über die Stadt Cherson am Fluss Dnjepr hieß es, sie sei ganz von russischen Truppen eingenommen. Laut britischen Geheimdienstinformationen ist die Lage dort aber unklar. London meldet, ein großer Militärkonvoi auf dem Weg in die Hauptstadt Kiew komme weiter kaum voran. Das liege am ukrainischen Widerstand und an technischen Problemen der russischen Armee. Moskau wünscht offenbar eine Vermittlerrolle Frankreichs. Außenminister Lawrow zufolge hat Präsident Putin deshalb mit dem französischen Präsidenten Macron telefoniert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 12:00 Uhr