Russland setzt Angriffe auf südliche und östliche Städte der Ukraine fort

Kiew: Russland hat seine Attacken im Osten der Ukraine fortgesetzt. Der Generalstab der ukrainischen Armee erklärte, das russische Militär habe Positionen entlang der gesamten Kontaktlinie beider Seiten beschossen. Die Offensiv- und Sturmoperationen in der Region Luhansk wurden demnach verstärkt. Bei einem Angriff auf die Hafenstadt Odessa wurden nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen getötet. Auch aus der Region Dnipro westlich des Donbass wurde Beschuss gemeldet. Wie der Generalstab weiter mitteilte, setzten russische Streitkräfte auch die Luftangriffe auf das belagerte Azovstal-Stahlwerk in Mariupol fort. Für heute werden US-Außenminister Blinken und Pentagonchef Austin in Kiew erwartet. Das hat der ukrainische Präsident Selenskyj angekündigt. Konkret soll es bei dem Treffen um Waffenlieferungen gehen, sagte er. Das Weiße Haus wollte sich nicht dazu äußern.

