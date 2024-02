Russland schreibt Estlands Regierungschefin zur Fahndung aus

Moskau: Russland hat Estlands Regierungschefin Kallas zur Fahndung ausgeschrieben. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, Kallas würden feindselige Handlungen gegen Russland und die Schändung des historischen Gedächtnisses vorgeworfen. Dabei geht es offenbar um die Zerstörung der Denkmäler sowjetischer Soldaten. Kallas vertritt eine kritische Position gegenüber der Regierung in Moskau. Sie hatte die EU mehrmals davor gewarnt, zu wenig für Verteidigung zu tun. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte sie, der Westen müsse Russland mit Stärke begegnen, eine Position der Schwäche sei gefährlich. Estland hat seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöht und will in diesem Jahr 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür ausgeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 11:15 Uhr