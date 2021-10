Russland schließt seine Vertretung bei der Nato in Brüssel

Das Wetter in Bayern: Neblig-trüb bei 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag an den Alpen sonnig, sonst neblig-trüb. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. In der Nacht meist trocken; Tiefstwerte um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen an den Alpen kurze sonnige Abschnitte, sonst bewölkt oder trüb und gebietsweise etwas Regen. Ab Mittwoch wenig Änderung, am Donnerstag dann windig und regnerisch. Höchstwerte 12 bis 17, am Mittwoch 18 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 13:00 Uhr