Russland schließt Kriegseintritt von Belarus nicht aus

Kiew: In der Ukraine wächst die Sorge vor einer neuen russischen Offensive über das Nachbarland Belarus. Anlass ist die Äußerung eines Mitarbeiters des russischen Außenministeriums. Dieser hat erklärt, Russland schließe eine Beteiligung von Belarus am Krieg in der Ukraine nicht aus. Voraussetzung sei ein Angriff der ukrainischen Armee auf das Nachbarland. - Im Februar vergangenen Jahres hatte Russland Belarus als Ausgangsbasis für seinen Angriffskrieg genutzt. Derzeit führen beide Länder gemeinsame Militärübungen durch. Britische Geheimdienste halten russische Angriffe von Belarus aus allerdings für unwahrscheinlich.

