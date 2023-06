Russland schlägt nach eigenen Angaben ukrainische Offensive in Donezk zurück

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock und Heil werben in Brasilien um Fachkräfte

Brasilia: Außenministerin Baerbock und Arbeitsminister Heil wollen bei einer Lateinamerika-Reise um Fachkräfte werben. Erste Station ist Brasilien gefolgt von Kolumbien und Panama. Baerbock sagte, brasilianische Pflegekräfte und kolumbianische Elektriker fänden in Deutschland bereits offene Arme. Diese Partnerschaft solle ausgebaut werden. Heil betonte, besonders in qualifizierten Pflegeberufen sei der Bedarf an Fachkräften in Deutschland groß, während es in Brasilien einen Überhang an gut ausgebildeten Pflegekräften gebe. - Die DGB-Vorsitzende Fahimi forderte derweil, Einwanderungsbüros auch in den Kommunen einzurichten. Diese könnten Fachkräften aus dem Ausland eine Integration aus einer Hand anbieten, sagte die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Beispiele nannte Fahimi Unterstützung bei der Wohnungssuche, beim Deutschlernen und beim Familiennachzug.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2023 07:00 Uhr