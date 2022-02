Russland schickt Soldaten in ukrainische Separatistengebiete

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland Präsident Putin hat Truppen in die Separatistengebiete im Osten der Ukraine entsandt. Vorher hatte er die beiden selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als eigenständig anerkannt und sie als historisch russisches Gebiet bezeichnet. Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im BR, es sei nicht klar, ob die Truppen dortbleiben oder später weiter bis nach Kiew geschickt würden. Außerdem sieht es Kaim kritisch, ob Deutschland bei seiner Position bleiben kann, keine Waffen in die Ukraine zu liefern. Die deutsche Position sei ja immer gewesen, solange man als zentraler Verhandlungspartner mit Russland gilt, könne man die Ukraine nicht mit Waffen unterstützen. Diese Lage habe sich nun geändert. Noch ist unklar, ob bereits russische Truppen in Luhansk und Donezk angekommen sind. Augenzeugen berichten aber davon.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 09:00 Uhr