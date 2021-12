Russland schickt atomwaffenfähige Kampfflugzeuge zu Übungsmission

Niederlande gehen über Weihnachten in strengen Corona-Lockdown

Den Haag: Die Niederlande haben kurz vor Weihnachten wegen der Omikron-Variante des Coronavirus einen neuen strengen Lockdown verhängt. Von morgen an müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen sowie Friseure schließen. Ausgenommen sind nur Läden wie Supermärkte und Apotheken, die für die Versorgung wichtig sind. Zu Hause darf man nun in der Regel nur noch zwei Gäste empfangen - nur zu Weihnachten sind vier erlaubt. Der Lockdown in den Niederlanden soll zunächst bis zum 14. Januar gelten, also bis ins neue Jahr hinein. Eine Ausgangssperre wird es vorerst nicht geben. Ministerpräsident Rutte sagte am Abend in Den Haag wörtlich: "Es ist unvermeidlich. Wir müssen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern." Die Omikron-Variante verbreitet sich nach Angaben von Experten auch in den Niederlanden viel schneller als bisher erwartet. In Amsterdam verdoppelt sich die Zahl der Infektionen im Augenblick alle zwei bis drei Tage

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 20:00 Uhr