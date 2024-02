Russland richtet im Sicherheitsrat Vorwürfe an USA

New York: In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats haben Russland und China den USA schwere Vorwürfe gemacht. Moskau beschuldigte Washington, mit Luftangriffen auf Ziele im Irak und in Syrien die Lage im Nahen Osten bewusst weiter anzuheizen. Ähnlich argumentierte China. Dessen Vertreter sagte, das Vorgehen der USA verstärke den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt. Der stellvertretende US-Botschafter Wood widersprach und bezeichnete die Luftangriffe auf vom Iran unterstützte Milizen als notwendig, verhältnismäßig und einen Akt der Selbstverteidigung. Die USA reagieren mit den Militärschlägen auf einen Angriff proiranischer Milizen Ende Januar in Jordanien, bei dem drei US-Soldaten getötet und viele weitere verletzt worden waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 09:15 Uhr