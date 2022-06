Russland reduziert Gaslieferungen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Gaslieferungen durch die Pipeline Nordstream 1 nach Deutschland sollen um gut 40 Prozent reduziert werden. Das teilte der russische Energiekonzern Gazprom mit. Anstelle der bisher üblichen 167 Millionen Kubikmeter pro Tag könnten nur noch 100 Millionen geliefert werden. Gazprom nannte als Grund, dass derzeit Kompressoren des deutschen Siemens-Konzerns am Startpunkt der Pipeline fehlten. Die russischen Erdgaslieferungen nach Europa sind seit Inkrafttreten der Sanktionen gegen Moskau als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine deutlich gesunken. Mehrere EU-Länder werden nicht mehr beliefert, weil sie sich weigern, wie gefordert in Rubel zu bezahlen.

