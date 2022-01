Russland pocht vor Gesprächen mit USA auf Sicherheitsgarantien

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Vor den Verhandlungen mit den USA morgen hat Russland erneut verbindliche Sicherheitsvereinbarungen mit der Nato gefordert. Der stellvertretende Außenminister Rjabkow sagte der Agentur Interfax, Moskau brauche Garantien dafür, dass die Nato sich nicht erweitert. Die russischen Erwartungen an die Gespräche bezeichnete Rjabkow als realistisch. Nach den Signalen, die man in den vergangenen Tagen aus Washington und Brüssel vernommen habe, wäre es wohl naiv, einen Fortschritt vorauszusetzen. Bei dem Treffen in Genf morgen geht es um den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine. Der Westen befürchtet, dass Russland in der Ex-Sowjetrepublik einmarschieren könnten. Russland bestreitet solche Pläne und wehrt sich seinerseits vor allem gegen eine mögliche Aufnahme der Ukraine in die Nato.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 12:00 Uhr