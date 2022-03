Russland ordnet Feuerpause für ukrainische Städte Mariupol und Wolnowacha an

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben eine Feuerpause für Mariupol und Wolnowacha angeordnet, damit Zivilisten die Städte im Osten der Ukraine verlassen können. Die Waffenruhe ist demnach um 8 Uhr unserer Zeit in Kraft getreten. Die Öffnung der humanitären Korridore sei mit der Ukraine abgestimmt, hieß es weiter. Lebensmittel und Medikamente sollen so in die seit Tagen belagerten Städte gebracht und die Infrastruktur wieder instandgesetzt werden. Der Bürgermeister von Mariupol hatte zuvor auf die dramatische Situation für die Menschen dort aufmerksam gemacht - die Versorgung der etwa 500.000 Einwohner mit Gas, Wasser und Strom sei zusammengebrochen. Vor zwei Tagen hatten sich eine russische und eine ukrainische Delegation darauf verständigt, humanitäre Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine einzurichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 09:00 Uhr