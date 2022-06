Russland nutzt laut Baerbock "Hunger als Kriegswaffe"

Bauern erwarten geringere Ernteerträge

Berlin: Den Bauern in Deutschland steht eine unterdurchschnittliche Ernte bevor - allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Das machte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, zum Erntestart in Brandenburg klar. Nach seinen Worten ist es in vielen Teilen Deutschlands zu trocken. Das bedeute im zweiten Jahr in Folge eine kleinere Ernte. Einige Betriebe könnten entgegen dem Trend aber mit einer guten Ernte rechnen. Für die Herbstkulturen sei der weitere Witterungsverlauf in den Sommermonaten entscheidend. Beunruhigt zeigte sich der Bauernpräsident über die Lage auf dem Gasmarkt. Man benötige Gas für die Herstellung von Stickstoffdünger. Sollte dieser fehlen, würden die Ernte-Erträge einbrechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2022 12:15 Uhr