Russland nimmt am Weltkriegs-Gedenken in Torgau teil

Torgau: In der sächsischen Stadt wird am Vormittag an das Aufeinandertreffen amerikanischer und sowjetischer Truppen Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Zum 80. Jahrestag des "Elbe Days" wird Ministerpräsident Kretschmer eine Ansprache halten, auch der russische Botschafter Netschajew hat sich angekündigt. Torgaus Oberbürgermeister Simon hatte zuvor betont, dass Netschajew ausdrücklich nicht eingeladen wurde, auch habe der Botschafter kein Rederecht. Das Auswärtige Amt hatte Ländern, Kommunen und Gedenkstätten des Bundes davon abgeraten, offizielle russische Vertreter zu Weltkriegs-Gedenkveranstaltungen zuzulassen. Der Grund: Russland könnte diese Veranstaltungen instrumentalisieren. Torgau erinnert jedes Jahr am Elbe Day an das Treffen der alliierten Soldaten auf der zerstörten Elbebrücke in den letzten Kriegstagen 1945. Das Foto vom Handschlag von Torgau ging um die Welt und gilt als ein Symbol für das Kriegsende. Schon in der vergangenen Woche hatte es Diskussionen gegeben, als Botschafter Netschajew die Gedenkveranstaltung auf den Seelower Höhen nahe Berlin besucht hat. Dort waren in der bis dahin größten Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden 35.000 sowjetische Soldaten gefallen.

