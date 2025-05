Russland nennt neue Bedingungen für Feuerpause

New York: Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Der russische UN-Botschafter Nebensja sagte, sein Land sei zu Verhandlungen über eine Feuerpause bereit. Erforderlich dafür sei, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert würden und Kiew die Mobilmachung beende. Wenn es zu einer Waffenruhe komme, könne dann an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts gearbeitet werden. Die Ukraine fordert eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. Übermorgen soll es in Istanbul eine neue Verhandlungsrunde über ein Ende des Krieges geben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eine Teilnahme Kiews allerdings noch offengelassen. Er schrieb, dafür müsse es echte Ergebnisse geben. In der Nacht hat es derweil es auf beiden Seiten wieder Drohnenangriffe gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 08:00 Uhr