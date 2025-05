Russland nennt neue Bedingungen für Feuerpause

Moskau: Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Der russische UN-Botschafter Nebensja sagte, sein Land sei zu Verhandlungen über eine Feuerpause bereit. Dafür fordere man aber, dass keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert würden und Kiew die Mobilmachung beende. Sobald es zu einer Waffenruhe komme, könne an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts gearbeitet werden, so der russische UN-Botschafter.

