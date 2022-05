Russland nennt Nato-Beitritt Finnlands eine Bedrohung

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat auf die finnische Bereitschaft zu einem NATO-Beitritt reagiert. Von Seiten des Kremls hieß es, ein solcher Schritt wäre eine Bedrohung für Russland. Zuvor hatten sich Finnlands Präsident Niinistö und Regierungschefin Marin dafür ausgesprochen, der Nato beizutreten. In einer Erklärung forderten die beiden, dass Finnland die Aufnahme unverzüglich beantragen solle. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine würde es das Land stärken, Teil des Verteidigungsbündnisses zu sein, heißt es in der Erklärung. Formal steht die endgültige Entscheidung noch aus. Das Land hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Voraussichtlich wird sich auch Schweden in den kommenden Tagen für einen Beitritt entscheiden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, das Bündnis werde beide Länder mit offenen Armen empfangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 12:15 Uhr