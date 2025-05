Russland nennt im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für Waffenruhe

New York: Russland hat im UN-Sicherheitsrat erstmals seine Bedingungen für eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine erläutert. Für die Dauer der Waffenruhe sei es erforderlich, dass die westlichen Länder die Waffenlieferungen an Kiew einstellten und die Ukraine ihre Mobilmachung beende, sagte der russische UN-Botschafter Nebensja. Nach seinen Angaben könne es eine Waffenruhe im Weiteren ermöglichen, an einer nachhaltigen Lösung des Konflikts zu arbeiten. Kiew reagierte mit Kritik auf diese Bedingungen. Russland verstehe die Sprache der Diplomatie nicht. Es sei an der Zeit, mit ihnen die Sprache der Sanktionen zu sprechen, sagte Außenminister Sybhia mit und forderte von den westlichen Partnern den Druck auf Moskau zu erhöhen. Am Montag wollen sich ukrainische und russische Vertreter in Istanbul treffen, um über eine mögliche Waffenruhe zu verhandeln.

