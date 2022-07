Russland meldet vollständige Einnahme der Stadt Lyssytschansk

Nachrichtenarchiv - 03.07.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russland hat nach eigenen Angaben jetzt die gesamt ukrainische Region Luhansk unter Kontrolle. Nach wochenlangen Kämpfen hätten die Truppen die Stadt Lyssytschansk erobert, so Verteidigungsminister Schoigu in Moskau. Die Ukraine, die gestern noch eine vollständige Einnahme der Stadt durch die Russen dementiert hatte, gab heute keine klare Stellungnahme ab. Das ukrainische Verteidigungsministerium äußerte sich auch auf Nachfragen nicht. Die Eroberung von Luhansk und der Nachbarregion Donezk gelten als wichtigste Kriegsziele Moskaus. In Donezk leisten die ukrainischen Verteidiger jedoch weiterhin Widerstand. Auch von dort wieder schwerer Beschuss durch russische Einheiten gemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2022 19:00 Uhr