Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff auf Kursk

Moskau: Die westrussische Stadt Kursk ist nach russischen Angaben von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Örtliche Behörden sprechen von mindestens einem Todesopfer und neun Verletzten. Mehrere Gebäude hätten Feuer gefangen, die Bewohner seien in einer Schule untergebracht worden. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Russland immer wieder massiv die Ukraine angegriffen. Am Wochenende starben in der ostukrainischen Stadt Sumy mindestens 34 Menschen durch russische Raketen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2025 06:00 Uhr