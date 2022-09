Russland meldet hohe Zustimmung bei Referenden

Nachrichtenarchiv - 28.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Bewohner in den vier besetzten Gebieten der Ukraine haben sich nach russischen Angaben angeblich für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen. Wie die Besatzungsverwaltungen mitgeteilt haben, wurde jeweils eine hohe Zustimmung erzielt: So hätten etwa in Luhansk nach Auszählung aller Stimmen mehr als 98 Prozent dafür gestimmt, ähnlich hohe Zahlen werden aus Saporischschja, Cherson und Donezk gemeldet. Der ukrainische Präsident Selenskyj verurteilte die Referenden in den besetzten Gebieten und sprach von einer "Farce". Man werde die Bevölkerung in den besetzten Regionen verteidigen. Unterdessen hat Bundeskanzler Scholz Präsident Putin eindringlich davor gewarnt, Atombomben einzusetzen. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er, so wie US-Präsident Biden wolle er ganz klar in Richtung Russland sagen: „Lasst es bleiben!"

