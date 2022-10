Russland meldet Drohnenangriffe auf der Krim

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russische Marine hat Behördenangaben zufolge in der Bucht von Sewastopol Drohnenangriffe auf die russische Schwarzmeerflotte abgewehrt. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Stadt auf der annektierten Halbinsel Krim meldete am Morgen über Telegram, es seien keine Einrichtungen der Stadt getroffen worden, alle unbemannten Luftfahrzeuge seien abgeschossen worden. -- Nach Darstellung der ukrainischen Seite hat Russland auch nach der Teilmobilmachung keine weiteren Gebietsgewinne machen können. //STOPP// Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Saluschnyj, erklärte in Kiew, trotz eines Übergewichts bei Waffen und Soldaten sei das russische Militär nicht erfolgreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 15:00 Uhr