Russland meldet Drohnenangriff auf die Stadt Kursk

Moskau: In Russland ist es in der Nacht erneut zu Drohnenangriffen gekommen. Im Bahnhof der Stadt Kursk, die in Grenznähe zur Ukraine liegt, sind dabei dem Regionalgouverneur zufolge fünf Menschen leicht verletzt worden. Auch aus der russischen Hauptstadt wurden Drohnensichtungen gemeldet. Den Angaben von Moskaus Bürgermeister Sobjanin zufolge hat die Luftabwehr diese aber abgefangen. In zwei Flughäfen der Stadt wurde vorübergehend der Betrieb eingestellt, ein Grund dafür wurde nicht genannt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat am Abend in seiner täglichen Videoansprache eine Reaktion auf den russischen Raketenangriff auf Tschernihiw angekündigt. Die ukrainischen Soldaten würden eine spürbare Antwort geben, so Selenskyj. Bei dem Beschuss gestern sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, mehr als 140 wurden verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 10:00 Uhr