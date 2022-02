Russland meldet Abzug weiterer Truppen

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums ihr Militärmanöver auf der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim beendet. Die Einheiten würden nun zu ihren Heimatstandorten zurückkehren, teilte das Ministerium in Moskau mit. Schon gestern hatte der Kreml einen Truppenabzug angekündigt. Der Westen reagierte darauf zurückhaltend. US-Präsident Biden sagte, es gebe bislang keine Bestätigung dafür. US-Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die russischen Streitkräfte weiter in einer - so wörtlich - "bedrohlichen Position" verharrten. Eine russische Invasion in der Ukraine sei weiter möglich, so Biden. Er betonte aber, dass die USA und Russland einig seien, dass der diplomatische Weg weiter beschritten werden solle. Ähnlich hatte sich gestern Bundeskanzler Scholz bei seinem Besuch in Moskau geäußert. Am Vormittag beraten die NATO-Verteidigungsminister über die Ukraine-Krise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 10:00 Uhr