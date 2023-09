Russland meldet Abwehr mehrerer Drohnenangriffe auf Krim-Brücke

Moskau: Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehrere Angriffe von ukrainischen Seedrohnen auf die Krim-Brücke abgewehrt. Die Drohnen seien rechtzeitig im Schwarzen Merr entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Ein erster Angriff habe sich am späten Abend ereignet, zwei weiterere seien in den frühen Morgenstunden erfolgt. Die Brücke verbindet das russischen Festland mit der annektierten Halbinsel Krim und gilt als wichtiger Versorgungsweg auch für die russischen Truppen im Süden der Ukraine. Sie wurde bereits mehrfach von der Ukraine angegriffen. Aus Satellitenbildern geht hervor, dass Russland inzwischen einen Teil der Brücke mit einer Barriere aus Schiffen sichert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 06:00 Uhr