Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohnen über Moskau

Moskau: Russland hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht ukrainische Drohnenangriffe auf die Hauptstadt abgewehrt. Wie der Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, mitteilte wurden vier Drohnen abgefangen. Der Betrieb am Flughafen wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt. Berichte über Verletzte oder Schäden gibt es bisher nicht. - Die Ukraine hatte gestern massive russische Angriffe vor allem auf die Region Donezk gemeldet. Der Generalstab in Kiew sprach von fast 300 Gefechten innerhalb von 24 Stunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 09:00 Uhr