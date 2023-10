Russland meldet 60 Festnahmen nach anti-israelischen Ausschreitungen

Machatschkala: In der muslimisch geprägten Kaukasus-Republik Dagestan ist es zu antiisraelischen Ausschreitungen gekommen: Nach Angaben russischer Behörden stürmten am Abend Hunderte Männer das Flughafen-Gelände, als eine Maschine aus Israel landete. Sie zerstörten Türen, liefen auf das Rollfeld und schwenkten palästinensische Fahnen. Lokalen Behörden zufolge wurden 20 Menschen verletzt. Zwei Personen sollen sich in kritischem Zustand befinden. Wie das russische Innenministerium berichtet, wurden 60 Menschen festgenommen. Die Beamten hätten zudem vollständig die Kontrolle über den Airport in der Stadt Machatschkala übernommen.

