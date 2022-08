Russland macht Ukraine für Mord an Dugina verantwortlich

Scholz und Habeck wollen "Energiepartnerschaft" mit Kanada schließen

Montréal: Anlässlich der Kanada-Reise von Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck drängt die deutsche Wirtschaft auf ein schnelles Handelsabkommen mit dem nordamerikanischen Land. CETA müsse endlich ratifiziert werden, betonte der Präsident des Bundesverbands Groß- und Außenhandel, Jandura, in der "Rheinischen Post". Zudem müsse die Zusammenarbeit bei der Energieversorgung verstärkt werden: Kanada könne, die europäische Wirtschaft am Laufen und die Haushalte warm halten, in dem es seine Flüssiggas-Exportanlagen schnell fertigstelle, so der BGA-Präsident. Habeck hatte nach seiner Ankunft in Montréal erklärt, eine "Energiepartnerschaft für die Zukunft" schließen zu wollen. Dabei gehe es etwa um die Produktion von grünem Wasserstoff mit deutschem Know-How. Das Thema Flüssiggas sei eher langfristig auf dem Programm, da eine Lieferung wegen der fehlenden Export-Infrastruktur schwierig sei. Habeck und Scholz sind noch bis morgen in Kanada.

