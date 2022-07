Russland liefert wieder Gas über Nord Stream 1

Nachrichtenarchiv - 21.07.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lubmin: Nach der Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 ist die Lieferung am Morgen planmäßig wieder angelaufen. Der deutsche Netzwerkbetreiber Gascade registrierte vorläufigen Daten zufolge erste Gasflüsse an den Eingangspunkten der Leitung. Auch von der Nord Stream AG hieß es, es fließe wieder Gas. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es aber einige Zeit dauern. Genauere Angaben zur Liefermenge gibt es bislang nicht. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, schrieb bei Twitter, die vom russischen Gaskonzern Gazprom angekündigte Menge liege bei 30 Prozent der möglichen Auslastung. Die angemeldete Menge sei für die ersten zwei Stunden verbindlich, Veränderungen während des Tages wären sehr ungewöhnlich, so Müller weiter. Die Pipeline war zehn Tage außer Betrieb gewesen. Während dieser Zeit waren Befürchtungen laut geworden, Russland könnte die Lieferungen danach nicht wieder aufnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2022 08:00 Uhr