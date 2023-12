Russland leitet Erdölexporte fast vollständig nach China und Indien um

Moskau: Russland hat seine Ölexporte eigenen Angaben zufolge fast vollständig nach China und Indien umgeleitet. Wie der für Energie zuständige Vize-Ministerpräsident Nowak erklärte, würden 45 bis 50 Prozent der russischen Erdölausfuhren an China geliefert, weitere 40 Prozent an Indien. Zuvor seien 40 bis 45 Prozent des Exportvolumens an Europa geliefert worden. Das wegen seiner Offensive in der Ukraine mit westlichen Sanktionen belegte Russland wird laut Nowak mit seinen Exporten 2023 Einnahmen von umgerechnet etwa 88 Milliarden Euro erzielen. Damit lägen die Einnahmen auf einem vergleichbaren Niveau wie im Jahr 2021, sagte der Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 14:00 Uhr