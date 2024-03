Russland legt Staatstrauer nach Anschlag ein

Moskau: Nach dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle mit mehr als 130 Toten gilt heute in ganz Russland nationale Trauer. Viele Menschen haben am Ort des Geschehens, der Crocus City Hall, Blumen oder Spielzeug niedergelegt. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass erstreckte sich die Menschenschlange über mehrere Hundert Meter. Auch in anderen Städten wurde der Opfer gedacht. Die russischen Behörden kündigten an, den Verletzten und den Hinterbliebenen des Anschlags materiell zu helfen. Nach Behördenangaben waren am Freitagabend vier schwer bewaffnete Männer in das Veranstaltungszentrum gestürmt und hatten auf Besucher geschossen. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu dem Anschlag. Nach neuesten Angaben starben 137 Menschen, über 100 werden in Krankenhäusern behandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 18:00 Uhr