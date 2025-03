Russland lässt mit Antwort zur Ukraine auf sich warten

Moskau: Nach der Einigung zwischen der Ukraine und den USA auf eine 30-tägige Feuerpause hält sich Russland bedeckt. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau erklärte in der Früh, dass die russische Regierung ihre eigenen Entscheidungen über den Konflikt trifft. Die Festlegung finde in Russland statt, nicht im Ausland, hieß es weiter. Eine Delegation aus der Ukraine hatte bei Gesprächen mit den USA in Saudi-Arabien einer 30-tägigen Waffenruhe zugestimmt. Die USA kündigten daraufhin an, die Militärhilfen für die Ukraine sofort wieder aufzunehmen. Sie sicherten der Ukraine auch zu, wieder in vollem Umfang Geheimdienstinformationen weiterzugeben. Außenministerin Baerbock begrüßte die Ergebnisse der Verhandlungen. Auf der Plattform X schrieb sie, es liege nun an Russland, seinen Angriffskrieg zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 08:00 Uhr