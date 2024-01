Russland lässt keine OSZE-Beobachter bei Präsidentenwahl zu

Warschau: Bei der Präsidentenwahl in Russland in anderthalb Monaten werden keine Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa dabei sein. Die OSZE zeigte sich enttäuscht, dass man nicht eingeladen worden sei. Dies stehe im Widerspruch zu den von Russland eingegangenen Verpflichtungen, hieß es aus dem OSZE-Büro für demokratische Einrichtungen und Menschenrechte in Warschau. Moskau verwehre damit den Wählern und Institutionen des Landes eine unparteiische und unabhängige Bewertung des Urnengangs. Es gilt als sicher, dass Kremlchef Putin auch bei seiner fünften Teilnahme an einer russischen Präsidentenwahl als Sieger hervorgeht. Wahrscheinlich werden allenfalls Kandidaten zugelassen, die keine ernsthafte Konkurrenz für ihn darstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2024 19:15 Uhr