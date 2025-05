Russland lässt EU-Ultimatum für Waffenruhe in der Ukraine verstreichen

Brüssel: Im Ringen um einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ist in der Nacht ein Ultimatum der EU an Russland ausgelaufen. Bis Mitternacht hätte sich die russische Führung zu einer dreißigtägigen Feuerpause erklären sollen. Weil Moskau die Forderungen des Westens jedoch ignoriert hat, drohen nun neue europäische Strafmaßnahmen. Sie sollen vor allem die sogenannte Schattenflotte betreffen, mit der russisches Öl transportiert wird. Auch der Verkauf von russischem Flüssiggas soll erschwert werden. Das neue und insgesamt nun 17. Sanktionspaket könnte heute von den EU-Botschaftern der 27 Mitgliedsstaaten beschlossen werden. Dazu ist allerdings Einstimmigkeit notwendig. An den Frontabschnitten der Ukraine wurde derweil in der Nacht weiter gekämpft. Russland flog nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mehrere Angriffe.

