Russland lässt Corona-Impfstoff zu

Nachrichtenarchiv - 11.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat nach den Worten von Präsident Putin den weltweit ersten Corona-Impfstoff zugelassen. Das Mittel, das das Moskauer Gamaleja-Institut entwickelt hatte, habe die Freigabe des Gesundheitsministerium erhalten, sagt Putin. Seine Tochter sei bereits geimpft worden. Er hoffe, so der russische Präsident, dass die Massenproduktion bald gestartet werden könne. Die Zulassung des Impfstoffs wurde nach weniger als zwei Monaten klinischer Erprobung am Menschen erteilt. Die Zahl der Corona-Infizierten in Russland liegt bei fast 900-tausend Menschen, mehr als 15-tausend starben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2020 12:00 Uhr