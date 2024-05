Russland kündigt Übung seiner Nuklearstreitkräfte an

Moskau: Russland will nahe der Grenze zur Ukraine eine Übung seiner Nuklearstreitkräfte abhalten. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einer Reaktion auf nicht näher genannte Provokationen bestimmter westlicher Vertreter. Russlands taktische Atomstreitkräfte üben regelmäßig, normalerweise werden diese Manöver aber nicht extra angekündigt. Wann genau und in welchem Umfang die Übung stattfindet, gab Moskau nicht bekannt. In der Nacht hatte es offenbar wieder gegenseitige Drohnenangriffe der Ukraine und Russlands gegeben. Die Ukraine meldete in der Folge einen Stromausfall in der Region Sumy, Russland sechs Tote in der Stadt Belgorod.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 11:15 Uhr